"K-329 Belgorod": Das ist das neue Riesen-U-Boot von Russland

Nach jahrelanger Bauzeit hat Russland das größte derzeit aktive U-Boot, die "K-329 Belgorod", in Betrieb genommen. Allerdings ist unklar, welchen Zweck der Koloss hat.

Russland hat kürzlich das größte derzeit aktive U-Boot, die "K-329 Belgorod", in Betrieb genommen. Nach jahrelanger Bauzeit steht das 184 Meter lange U-Boot der Marine nun zur Verfügung. Es soll über eine einzigartige Bewaffnung verfügen. Offiziell spricht Russland aber von einem Forschungs-U-Boot, das wissenschaftliche Expeditionen und Rettungsaktionen in entlegene Orte ermöglichen soll.

"K-329 Belgorod": Forschungs-U-Boot oder Waffe für Russland?

Die "Belgorod" soll neben herkömmlichen Torpedos auch mit sechs "Poseidon"-Torpedos ausgestattet sein, wie unter anderem Focus Online berichtet. Angeblich sind diese Unterwassergeschosse 24 Meter lang und haben einen Durchmesser von zwei Metern. Sie werden von einem Atomantrieb bewegt. Dadurch sollen sie über eine Reichweite von bis zu 10.000 Kilometern verfügen. Die "Poseidons" können wohl auch mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden. Die unmittelbaren Auswirkungen wären laut The Maritime Executive extrem. Das eigentliche Ziel wäre es jedoch, weite Teile der umliegenden Küste mit radioaktivem Fallout zu überziehen. Der Rüstungsanalyst H. I. Sutton geht davon aus, dass das U-Boot als sogenannte "Zweitschlagwaffe" dienen soll. Im Falle eines Atomkrieges könnte das U-Boot mit seiner Bewaffnung für nukleare Vergeltungsangriffe genutzt werden.

Das U-Boot soll mit einer Tauchtiefe von 500 bis 1000 Metern auch als Mutterschiff für Unterwasser-Spezialmissionen dienen. Andere U-Boote oder Unterwasserdrohnen können wohl am Rumpf der "Belgorod" andocken. Dadurch könnten auch Unterseekabel sabotiert und abgehört werden.

Was ist der Zweck des U-Boots "K-329 Belgorod"?

Bislang ist unklar, was der genaue Zweck des russischen U-Boots sein soll. Das Schiff ist offiziell "zur Lösung verschiedener wissenschaftlicher Probleme, zur Durchführung von Such- und Rettungsaktionen und als Träger für die Rettung von Tiefsee- und autonomen unbewohnten Unterwasserfahrzeugen konzipiert", so der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Nikolai Evmenov. Wie The Maritime Executive berichtet, könnte zu diesen Fahrzeugen das Spionage-U-Boot Losharik gehören. Von diesem wird angenommen, dass es zur Störung von Unterwasser-Kommunikationskabeln verwendet wird.

In den vergangenen Jahren haben die russischen Aktivitäten in der Nähe von Unterwasserkabeln zugenommen, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Dateninfrastruktur aufwirft. Diese trägt 95 Prozent des interkontinentalen Internetverkehrs.