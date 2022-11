Katholische Kirche

vor 46 Min.

Nimmt der Papst nun Kardinal Woelkis Rücktrittsgesuch an?

Plus Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den umstrittenen Kölner Kardinal. Der Vorwurf: falsche Versicherung an Eides statt. Und das kurz vor dem Besuch der deutschen Bischöfe in Rom.

Von Daniel Wirsching Artikel anhören Shape

Dieser Satz des Papstes aus dem vergangenen Sommer ist in Kirchenkreisen, vor allem im katholischen Erzbistum Köln, so einigen im Gedächtnis geblieben: „Ich habe ihn an seinem Platz gelassen, um zu sehen, was passieren würde, aber ich habe sein Rücktrittsgesuch in der Hand“, sagte Franziskus damals über den höchst umstrittenen Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen