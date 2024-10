SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück

Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige begründet diesen Schritt in einer schriftlichen Presseerklärung mit gesundheitlichen Problemen.

Kürzlich hatte sich Kühnert in einem Interview mit dem Spiegel über die Chancen der SPD vor der nächsten Bundestagswahl geäußert und dabei gesagt: „Jeder von uns muss und wird in dieser Kampagne über sich hinauswachsen“. Diesen Satz greift er nun in seiner Rücktrittserklärung auf.

Auf seinem Instagram-Profil heißt es: „Ich selbst kann im Moment nicht über mich selbst hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen.“

Kühnert ist seit 2021 Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der SPD. Zuvor war er unter anderem Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos. Im Zuge der Bundestagswahl 2017 trat Kühnert als Gegner der Großen Koalition mit der CDU in Erscheinung. Damals formierte er mit den Jusos das Bündnis „#NoGroKo“ und warf der CDU „rassistischen Bullshit“ vor.

2019 forderte Kevin Kühnert eine Kollektivierung von Immobilien und löste damit eine breite gesellschaftliche Debatte aus. Im Interview mit der Zeit sprach er davon, dass „jeder maximal in dem Wohnraum leben [dürfe], in dem er selbst wohnt“. Kurz vor dem Volksentscheid rund um die Initiative von „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ kündigte er an, gegen den Vorschlag zu stimmen, da er die von der Initiative geforderte Obergrenze von 3000 Wohnungen für „willkürlich“ empfand. (mit dpa)