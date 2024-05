Schönes Wochenende: Der "Herr der Ringe" wird fortgesetzt

Die Faszination reißt nicht ab: Es gibt bald wieder Neues aus Mittelerde, nicht in Buchform, sondern auf der Kinoleinwand. Gollum wird dann im Mittelpunkt stehen.

Die Saga geht weiter – und zwar nicht in Buchform, sondern als Serie und bald auch wieder auf der Kinoleinwand. Es wird wieder neues aus Mittelerde geben, jener Fantasy-Welt, die J.R.R. Tolkien in seiner legendären Trilogie "Herr der Ringe" beschrieb. Der Schöpfer dieser Welt ist schon lange gestorben, wie lebendig seine Imagination weiter ist, wie sehr sie auch 2024 Menschen beschäftigt, hat er nicht mehr mitbekommen.

Mittelerde-Fans bekommen wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte die zweite Staffel der Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" zu sehen. Die erzählt die Geschichte des zweiten Zeitalters von Tolkiens Mittelerde. Das ist jene Epoche, über die Tolkien am wenigsten geschrieben hat, die die größten Leerstellen und damit auch den meisten Raum für eigene Ideen lässt.

Der neue Kinofilm heißt "The Hunt for Gollum"

Aber, das wurde nun bekannt, es soll auch einen neuen Kinofilm geben, in den wieder Peter Jackson involviert ist. Dieses Mal nicht als Regisseur, sondern als Produzent. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" heißt das Projekt, das 2026 in die Kinos kommen soll. Als Regisseur und Hauptdarsteller ist Andy Serkis verpflichtet. Und Serkis hat mit der Figur Gollum schon viel Erfahrung gesammelt. Er war es, der den bedauernswerten Smeagol gespielt hat, der sich unter dem Einfluss des einen Rings in Gollum verwandelt hat.

Auch die Drehbuchautorin Philippa Boyens soll wieder beteiligt sein. "Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Mitarbeiter Andy Serkis, der noch eine Rechnung mit dem Stinker Gollum offen hat, zurück nach Mittelerde zu reisen", zitierte der Hollywood Reporter Jackson, Walsh und Boyens. "Als lebenslange Fans von Professor Tolkiens gewaltiger Mythologie" seien sie stolz darauf, "an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten".

"Die Rückkehr des Königs" wurde mit elf Oscars ausgezeichnet

Die Fantasy-Saga "Herr der Ringe" des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Peter Jacksons dreiteilige Verfilmung: "Die Gefährten" (2001), "Die zwei Türme" (2002) und "Die Rückkehr des Königs" (2003). Die Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an "Die Rückkehr des Königs".

Bereits in diesem Jahr kommt ein neuer Film aus dem "Herr der Ringe"-Kosmos in die Kinos – die animierte Fantasy-Saga "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ist ein sogenanntes Prequel, erzählt also die Vorgeschichte der Saga. Der Film des japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama soll im Dezember erscheinen. (mit dpa)