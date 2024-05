15 Euro Mindestlohn? Das ist zu viel

Bisher hat sich nicht gezeigt, dass Erhöhungen des Mindestlohnes zu einem wirtschaftlichen Schaden geführt hätten wie jahrelang prophezeit wurde. Und dass 12,41 Euro/Std. viel zu wenig sind um in Deutschland über die Runden zu kommen, sollte wohl jedem klar sein. Das macht bei Vollzeit ca. 2060 Euro brutto und ca. 1500 netto. Somit sind auch viele auf Aufstockung oder Wohngeld angewiesen.

Bei 15 Euro/Std. sind wir bei 2500 brutto und ca. 1765 Euro netto. Das ist wahrlich nicht zu viel für einen Vollzeitjob, gerade im Niedriglohnsektor gibt es viele harte Jobs, die kaum mehr jemand machen will. Siehe Gastronomie, Paketfahrer, Raumpflege.

Dort gibt es auch einen erheblichen Mangel, nicht nur bei Fachkräften.

Außerdem wäre der Abstand zum Bürgergeld auch ein Vorteil. Da bekommt ein Single ca. 1100 Euro (bei ca. 540 Euro Warmmiete Höchstsatz).

Letztendlich kommt es allen zu Gute. Dem Besserverdienenden, der Wirtschaft, dem Steuerzahler, dem Staatshaushalt.

Geht ja fast alles wieder zurück in den Konsum.



PS: Wo gibt es eigentlich noch Tarifverträge mit unter 15 Euro/Std., Herr Wais? Und wenn, dann gelten diese eben auch eher für an- und ungelernte Kräfte? Nein, da "versündigt" sich niemand an der arbeitenden Mitte oder an den Gewerkschaften. Menschen, die so hart arbeiten, haben auch ein menschenwürdiges, bezahlbares Leben verdient.

