Angriff auf Robert Habeck: Die Bauern dürfen sich nicht radikalisieren!

Um den guten Ruf der Bauern mache ich mir keine Sorgen. Die breite Bevölkerung hat schön längst begriffen, dass viele im Dienst für die Gemeinschaft finanziell, physisch oder psychisch an der Belastungsgrenze arbeiten. In Deutschland wird echte Leistung bestraft. Es ist schon erstaunlich wie viele das aus Überzeugung noch mitspielen, man denke nur an das Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen oder z.B. an Polizisten, die ihre Gesundheit und ihr Leben für die Allgemeinheit aufs Spiel setzen.

Was hier auf dem Spiel steht ist der gute Ruf der Politiker. Zwar bringt es unterm Strich nicht viel ein, aber der Bundestag kann gerne beschließen die eigenen Diäten um 20% zu kürzen. Das geht auch an die Adresse der (Ex)- Bundespräsidenten, die den Anspruch haben Vorbilder zu sein und auf Kosten des Steuerzahlers fast wie Könige leben. Meiner Meinung nach sollte dieser Posten ein Ehrenamt sein.

Antworten Melden