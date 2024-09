Warum es falsch wäre, Autobauern die Strafen zu erlassen

Die Autoindustrie gehört zu den wichtigsten Säulen der deutschen Wirtschaft. Die Politik ist also nicht ohne Grund alarmiert, wenn es an einem solch tragenden Element bröckelt. Die Regierenden in Berlin oder Brüssel drohen daraus aber die falschen Schlüsse zu ziehen.

Zur Wahrheit gehört eben auch, dass es die Branche wie keine andere versteht, ihre Interessen durchzusetzen. Das zeigt sich an der Debatte um die Klimaschutzziele. Einige Autokonzerne wie BMW haben die Vorgaben erfüllt, andere wie Volkswagen sind sehenden Auges falsch abgebogen. Nun schlagen die Gescheiterten Alarm wegen der drohenden Geldstrafen.

Strafen erlassen: Nichts anderes als Wettbewerbsverzerrung

Es wäre allerdings nicht nur Wettbewerbsverzerrung, wenn man sich nun nachträglich die seit langem bekannten Ziele zurechtbiegt und das mit den Bußgeldern einfach sein lässt. Es wäre auch ein weiterer Beleg dafür, dass wirtschaftliche Rahmenbedingungen inzwischen eine kürzere Haltbarkeit haben als die Milch im Kühlschrank. Ein fatales Signal.

Dieses Hin und Her ist es doch, das viele Branchen erst in Schwierigkeiten gebracht hat. Atomkraft, Verbrennungsmotor, Elektroauto, Wärmepumpen - ein ständiges Rein und Raus, verlängern, verkürzen, fördern, Förderung wieder streichen, neue Unterstützung zusichern, dann doch wieder sein lassen. Wenn sich Firmen (und deren Kunden) nicht mehr darauf verlassen können, dass politische Entscheidungen gültig bleiben, ist der notwendige Wandel unserer Wirtschaft zum Scheitern verurteilt. Das schadet der Autoindustrie langfristig weit mehr als die in Wahrheit wohl schon eingepreisten Strafzahlungen.