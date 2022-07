Corona, Lehrermangel und mehr: Die vergessenen Probleme der Schulen

Plus Engagierte Lehrkräfte, Kinder und Eltern haben auch dieses Schuljahr die Versäumnisse der Politik kompensiert. Dabei weiß jeder, was sich ändern muss.

Sommerferien, Zeit zum Durchatmen, die unbeschwertesten Wochen des Jahres. „Endet nie, bleibt für immer, la-la-lange Ferien“, rappt die HipHop-Gruppe Deine Freunde. Kinder lieben die Band – und für sie trifft hoffentlich auch alles ein, was der Text des Songs verspricht: lange schlafen, Freibad, Sand in den Schuhen.