Achtung, liebe Frauen, jetzt geht es gegen euch!

Markus Söder hat es wieder getan: Er provoziert. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen sagte der bayerische Ministerpräsident: „Ohne Autos, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib.“ Viele Frauen übersetzten diesen Sexismus mit: Frauen ohne Kinder, ob gewollt oder ungewollt, sind nichts wert. Das ist respektlos. Das Zitat ist schlimm genug, in einem größeren Zusammenhang wird es noch dramatischer. Es zeigt sich: Unsere Politiker laufen in eine gefährliche Richtung.
Bleiben wir bei Söder. Er ist ein Medienprofi, sagt nichts aus Versehen. Er versteht es, zu seinem Publikum zu sprechen, trifft die Stimmung im Bierzelt spielerisch und kontert mit gleicher Mühelosigkeit freche Fragen von „Heute-Show“-Moderator Fabian Köster. Wenn er in einem Nebensatz Frauen abwertet, dann gezielt.
„Krasse Fehlbesetzungen“: Auch Friedrich Merz tappt immer wieder in frauenfeindliche Fettnäpfchen
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz tritt immer wieder in, nennen wir sie mal, frauenfeindliche Fettnäpfchen. Etwa wenn er vor Unternehmerinnen und Vorstandsfrauen davon spricht, dass Männer „bessere Begabungen und Befähigungen haben, Netzwerke“ zu bilden. Dabei ignoriert er onkelhaft die Tatsache, dass Menschen vor allem jene fördern, die ihnen ähnlich sind. Männer also Männer. Oder wenn er im paternalistischen Tonfall behauptet, die Frauenquote führe zu „krassen Fehlbesetzungen“, damit „tue man auch den Frauen keinen Gefallen“. Dann vergisst er wohl Minister aus den eigenen Reihen, die ebenfalls den Titel „Fehlbesetzung“ verdienen, Stichwort Steuerverschwendung.
In die Aufzählung passen jene Unionsmänner, denen es so sehr zuwider ist, Frauen über ihre eigenen Körper bestimmen zu lassen, dass sie lieber Fake News glauben und einen Bruch der Regierung riskieren, als eine angesehene, hochqualifizierte Juristin zur Verfassungsrichterin zu wählen.
Alles Beispiele dafür, dass das Land von Menschen regiert wird, die Frauen – milde gesagt – nicht ganz ernst nehmen. Und es sind Anzeichen, dass sich unsere Gesellschaft langsam und stetig vom Idealbild eines offenen, gleichberechtigten Miteinanders verabschiedet, wie es die Mütter und Väter des Grundgesetzes im Sinn hatten. Das ist nicht neu. Menschen mit ausländischen Wurzeln traf es als Erstes. Angetrieben von der AfD wurde es in der Union normal, Menschen, die vor Bomben, Hunger und Tod flüchteten, als „Asyltouristen“ zu bezeichnen.
Auf der ganzen Welt haben es Frauen immer schwerer – wir dürfen nicht in diese Richtung abrutschen
Ein anderes Ziel waren queere Menschen. Auch hier wird die Hetze von rechten und rechtsextremen Kreisen angefeuert. Doch die Unionsparteien schließen sich an, zum Beispiel indem sie das Aufhängen einer Regenbogenflagge mit Zirkuswerbung gleichsetzen. Und auch die manische Besessenheit vom Thema Gendern ist ein Beleg. Zuletzt prominent geäußert durch Kultustaatsminister Wolfram Weimer (CDU), der es eine gute Idee findet, öffentliche Gelder an ein Genderverbot zu knüpfen. Ein bisschen ideologische Kontrolle von staatlicher Seite eben. Was all den Populismus eint: der Wunsch, Gruppen, die ihre Rechte einfordern, klein und unsichtbar zu halten.
Tritt man noch einen Schritt zurück, wird das Bild noch düsterer. Im Bundestag sitzen weniger Frauen als noch in der vorherigen Legislaturperiode. In ganz Europa haben rechtspopulistische bis -extreme Parteien Auftrieb, in manchen Ländern regieren sie sogar. In sozialen Medien werden junge Männer gefeiert, die von der Unterdrückung der Frauen schwärmen. Und in den USA? Treibt die Trump-Regierung das Abtreibungsverbot immer weiter voran, propagiert überholte Rollenbilder und unterdrückt die Wissenschaft – von und für Frauen.
Mit all dem vor Augen, liebe Unions-Männer, darf es nicht geschehen, dass unser Land, unsere freie Gesellschaft für ein paar Populismus-Pluspunkte in diese Richtung abrutscht.
Egal was der Herr Söder sagt oder macht, es findet sich immer jemand der oder die dazu einen gehässigen Kommentar abgibt.
Dass im Bundestag oder auch in anderen Gremien/Parlamenten weniger Frauen sitzen, liegt nicht bei oder an den Männern. Eine Frauenquote ist Unsinn und wird den Frauen auch nicht gerecht. Es sollen die jeweils für die Anforderungen Besten die Posten bekleiden, egal ob Mann, Frau oder Diverse. Es müssten sich weitaus mehr Frauen für die Politik entscheiden, auch in den Gemeinden, Kreis-, Bezirks- und Landtagen. Außerdem sollte man nicht jede Äußerung sofort großartig als sexistisch in die Welt hinausposaunen. Ich glaube nicht, dass Männer Frauen nicht ernst nehmen. Nicht jeder ist ein "Trump". Söder zu unterstellen, er wäre sexistisch, ist populistisch und dient nicht der Sache.
Warum zu wenig Frauen in die Politik gehen: siehe mein Kommentar unten Thema ungleiche Verteilung von freier Zeit resümiert es ganz gut
Achtung, liebe Frauen, jetzt geht es gegen euch! Dieser Kommentar ist also nicht sexistisch und populistisch 🤔🙄🤫
Sie haben sehr Recht, Frau Heller-Beschnitt, und es ist wichtig, das zu thematisieren. Allerding auch als Aufforderung an die Frauen, sich nicht auf einer vermeintlichen Gleichberechtigung auszuruhen. Es geht den Herren von der CDU nicht nur um Populismuspunkte - die meinen das schon so. Die Männer wollen die Macht zurück - darum geht es und den Frauen in ein paar Jahrzehnten wieder wo es lang geht. Ihr bleibt zu Hause, zieht unser Kinder auf und fragt schön, ob ihr vllt. mal einen Teilzeitjob annehmen dürft, damit man sich den Urlaub oder das neue Auto leisten kann. Darum geht es Söder, Merz und Co. Niemals sollten wir uns das gefallen lassen. Und wer die wählt, ist selbst schuld...
Ich gebe Ihnen in Teilen recht, aber: Es ist an den Frauen, sich um die Wähler zu kümmern, d.h. mischt in der Politik mit, last euch aufstellen und wählen! Nur so kann ein "Gleichgewicht" hergestellt werden. Zur Wahl zu gehen und die richtigen Politiker zu wählen, löst das Problem nicht. Man muss selbst aktiv werden, ein "Frauenquote" ist nicht der richtige Weg, "Frauenpower" wäre da besser. Mal ein Frage an die Frauen: warum gehen, gerade in den örtlichen, ländlichen, bzw. an der Basis, so wenig Frauen in die Politik?
Weil Care Arbeit in unserer vermeintlich gleichberechtigten deutschen Gesellschaft immer noch zum größten Teil von Frauen getragen werden. Dazu gibt es massenweise Bücher, Statistiken und Artikel. Thema Rollenverteilung (meistens in Westdeutschland aus den 50ern), Kinderbetreuung, Ehegattensplitting, unterschiedliche Bezahlung von Arbeit mit Sorgecharakter usw usw., finanzielle Abhängigkeit vom Partner ... Es gäbe massenweise Eltern und alleinerziehende Mütter die der Politik (auch auf kommunaler Ebene) gut tun würden, die schlichtweg keine zeitlichen Kapazitäten dafür haben denn Zeit ist in unserer Gesellschaft nicht gleich verteilt. Einstiegsbuch dazu: alle Zeit von der großartigen Teresa Bücker
Beantwortet meine Frage nicht. Es liegt auch an den Frauen, sich mehr für die Politik zu interessieren und aktiv zu werden. Nochmals: Frauenquote ist zu "bequem", um mehr Frauen in Führungspositionen und im die Politik zu bringen. Es wird immer gefordert, den Frauen mehr "Rechte" einzuräumen, aber es liegt an jedem einzelnen sich zu etablieren, einzubringen und aktiv zu werden, egal ob Frau oder Mann. In unserer Gesellschaft hat jeder dazu die Möglichkeit. Hier jetzt, wie beschrieben, u.a. der CDU zu unterstellen, dass dort die Führung teilweise sexistisch ist und Frauen, mehr oder weniger, geduldet sind, zeigt doch dass man sich aufs beschweren konzentriert und nicht aufs agieren. "Frauenpower" und nicht "Frauenquote" sollte das Ziel sein.
Danke für den Kommentar. Wobei es erschreckend ist, wie viele Menschen diese gesellschaftliche „Rückentwicklung“ schlicht gleichgültig ist. Das Idealbild einer offenen und toleranten Gemeinschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt sind und gleiche Chancen haben - es rückt wieder in weitere Ferne.
Ein wichtiges Thema. Ich schließe mich Herrn Raimund Kamm an und danke für den ganzen Kommentar.
>>In die Aufzählung passen jene Unionsmänner, denen es so sehr zuwider ist, Frauen über ihre eigenen Körper bestimmen zu lassen, dass sie lieber Fake News glauben und einen Bruch der Regierung riskieren, als eine angesehene, hochqualifizierte Juristin zur Verfassungsrichterin zu wählen. << Danke, für diese deutliche Wertung, Frau Heller-Beschnitt! Raimund Kamm
