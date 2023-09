Die Strompreise müssen für alle sinken

Deutschland leidet massiv unter den Strompreisen. Subventionen für die Industrie setzen am falschen Ende an. Die Wurzel des Problems liegt am Marktmechanismus.

Die hohen Strompreise entwickeln sich zunehmend zu einer deutschen Krankheit für Wirtschaft und Gesellschaft. Schon für den reinen Strom muss eine Familie im Schnitt rund 500 Euro im Jahr mehr bezahlen als vor dem Ukraine-Krieg. Obendrauf kommen die indirekten Kosten für zahllose Preiserhöhungen, weil vom Bäcker bis zum Industriebetrieb die meisten Unternehmen versuchen, ihre Energie-Mehrbelastungen weiterzugeben. Großindustrien, allen voran die Chemieriesen, verlagern zunehmend Investitionen ins Ausland und haben längst einen Arbeitsplatzabbau begonnen. Es braucht endich kluge Eingriffe Doch die diskutierten Milliardensubventionen für einen Industriestrompreis setzen am falschen Ende des Problems an. Statt die teuersten Symptome zu behandeln, müsste eine sinnvolle Operation am Kern des Problems ansetzen: der Strompreisbildung. Am deutschen Energiemarkt bestimmen Gaskraftwerke als teuerste Erzeuger den gesamten Strompreis, wovon viele Produzenten von Wind-, Solar- und Kohlestrom durch die Krise deutlich profitieren. Dieses sogenannte „Merit-Order-Prinzip" hat lange dem Ausbau der Erneuerbaren genutzt, nun verschärft es die Probleme unnötig. Hier braucht es endlich kluge Eingriffe, denn die Strompreise müssen für alle runter. Lesen Sie dazu auch Energiepreise Teurer Strom wird zum Problem für die Ampel



