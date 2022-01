Jetzt geht’s für Baerbock ans Eingemachte

Die neue Außenministerin ist bemüht, im Ringen mit der Ukraine und Russland keine Fehler zu machen. Doch das ist nicht genug.

Annalena Baerbock hat bei ihrem Antrittsbesuch in Kiew gesagt, was sie sagen musste. Die neue Außenministerin hat ihren ukrainischen Gastgebern im Konflikt mit Russland die Solidarität Deutschlands zugesichert. Sie hat gemahnt, der Diplomatie eine Chance zu geben. Und sie hat mit Sanktionen gedroht, sollte Russland mit einer Invasion Ernst machen. Nur eines hat Baerbock nicht getan: der Ukraine dort Hilfe angeboten, wo es ans Eingemachte geht. Weder hat sie Nord Stream 2 infrage gestellt noch Waffenlieferungen versprochen. Auch das war zumindest nicht falsch. Denn Deutschland tut 80 Jahre nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion gut daran, an einer Deeskalation zu arbeiten.

Deutschland braucht eine klare außenpolitische Idee

Das allerdings darf nicht heißen, dass die Bundesregierung das Handeln vergisst. Wer immer nur abwartet, kann nicht gestalten. Will man sich wirklich überraschen lassen, was der russische Präsident Wladimir Putin als Nächstes plant? Viel besser wäre es, eine eigene diplomatische Offensive vorzubereiten. Die Bundesregierung sollte spätestens nach 100 Tagen Schonfrist auch außenpolitisch mehr anzubieten haben als nur Fehlervermeidung.

