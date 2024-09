Joe Biden – ein Beispiel für Merz und Scholz

Nun ja, Herr Lange, Ihr Vorschlag, eine Frau als Spitzenkandidatin für die Wahl einzusetzen, in allen Ehren - nur sollten Sie dann vielleicht auch einen Vorschlag machen, wen Sie sich in der Rolle vorstellen könnten. Ich persönlich sehe weder bei CDU/CSU noch bei SPD, FDP oder Grünen eine geeignete Frau, die auch über entsprechende Umfragewerte verfügt. Allerdings gilt das auch für die Männer in den Parteien, Söder hat zwar gute Umfragewerte, aber bei näherem hinsehen hat er die nur wegen seiner guten Selbstdarstellung, nicht wegen seiner politischen Erfolge. Er weiß eben, im Gegensatz zu Scholz, wie man sich gut verkauft. Aber innerhalb der CDU hat er sich bereits bei Corona unbeliebt gemacht mit seinen Vorpreschereien, die Quittung hat er jetzt bekommen. Einzig die SPD könnte mit Pistorius vielleicht aus dem Umfragetief heraus kommen, aber da sehe ich wenig Chancen.