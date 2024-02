Scholz bleibt bei seinem Nein zu Taurus-Lieferung – vorerst

Die Begründung ist in keinster Weise nachvollziehbar!



Die Wahrheit ist vielmehr, daß die Linken und Rußland-Purin-Versteher in der SPD den Zögerer und Zauderer im Kanzleramt fest im Griff haben und es nicht zulassen wollen, daß die Russen auch mit deutschen Waffen besiegt werden!



Schon Merkel hatte ja die Ukraine an Putin ausgeliefert.

Als sich die Ukrainer vor zwei Jahren begannen, sich erfolgreich gegen die russischen Marodeure zu wehren, gerieten die Deutschen in eine erhebliche Zwickmühle:



Eigentlich wollten die Deutschen die Ukraine gerne, sehr gerne den Russen überlassen, wären sie dann doch die leidige Frage der EU-Mitgliedschaft los.



Aber als sich die Ukrainer immer besser und erfolgreicher zur Wehr setzen, mußten auch die Deutschen widerwillig Farbe bekennen und begannen also mit zögerlichen, ungenügenden und teilweise sogar unbeauchbaren Waffenlieferungen.



Nicht Fisch, nicht Fleisch soll es sein - schließlich glaubt man hier, nach dem Ende des Kriegs wieder mit Moskau Handel betreiben und Geschäfte machen zu können.



Daß die Ukrainer bis heute die Sicherheit Europas verteidigen, ist selbst nach zwei Jahren nicht zu Jedem durchgedrungen:



Nicht zum Zögerer und Zauderer Scholz und auch nicht zu den Linken und Putin-Freunden in der SPD!



Selbst Putins ruchlose, zahlreiche Leichen unter den ( den Deutschen doch angeblich so "teuren") Russen hinterlassende Diktatur vermag den Putin-Verehrern in Deutschland nicht die Augen öffnen!





