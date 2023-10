Was kommt nach der Militäroffensive? Israel muss eine langfristige Lösung finden

Die Bilder leidender Palästinenser dominieren die Öffentlichkeit. Das verkehrt Ursache und Wirkung. Doch auch Israel muss über die nächsten Tage hinaus denken.

Gute eine Woche ist es her, dass die Hamas nicht nur ein Massaker in Israel angerichtet hat, sondern auch die Lage im Nahen Osten auf den Kopf zu stellen versucht. Die Bilder der trauernden Israelis sind inzwischen vielerorts Bildern fliehender Palästinenser aus dem Gazastreifen gewichen. Die Mahnungen an die Armee und an die Regierung, sich an das Völkerrecht zu halten, werden lauter. Und so richtig sie sind: Ursache und Wirkung dürfen auch jetzt nicht verwechselt werden. Die Hamas provoziert bewusst Bilder leidender Zivilisten. Sie ist es, die das Leben Unschuldiger nicht nur in Kauf nimmt, sondern deren Tod als Mittel psychologischer Kriegsführung dringend braucht. Alle Appelle müssen deshalb zuallererst an die Adresse der Terroristen gehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Andere Schläge gegen Terrororganisationen haben gezeigt: Terrorismus hat ein langes Leben

Doch auch Israel muss sich klar sein, dass an einen Rechtsstaat andere Maßstäbe angelegt werden dürfen. Ohnehin kann der Militärschlag nur ein Schritt von vielen sein. Schon der Kampf gegen andere Radikale hat gezeigt, dass allein eine überlegene Armee keinen Frieden schafft. Das hat selbst Goliath USA im Krieg gegen die Taliban schmerzlich erlebt. In Verantwortung den eigenen Bürgern gegenüber wird sich nach den Schlachten in Gaza die viel schwierigere Frage stellen, wie eine echte Lösung aussehen kann.

Lesen Sie dazu auch