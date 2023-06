Was wir aus dem Wahlsieg der AfD in Sonneberg lernen sollten

Sehr geehrter Herr Walter K.



Spannende Aussagen, die Sie treffen:

„Auch so ein Ammenmärchen, denn kein Hausbesitzer soll PLÖTZLICH Tausende Euro investieren. …. aber kein Bauherr wird mit Irrsinnssummen zusätzlich belastet“

Nur so - die Grünen haben für die Wärmepumpe in der eigenen Parteizentrale, übrigens ein umgenutztes Mehrfamilienhaus, bislang 5 Millionen € ausgegeben, ohne dass das Ding läuft. Das scheint für Sie keine Wahnsinnssumme zu sein, auch wenn man damit das ganze Gebäude neu bauen könnte.



„Und was soll die Politik da ändern? Ärzte wachsen nicht auf Bäumen, und die Politik hat auch keine in der Schublade als Reserve.“

Wie wäre es mit ausbilden? Anstelle von Gender-Professoren vielleicht welche für Medizin besetzen?



„Auch Medikamente stellt nicht die Politik her, sondern Pharmaunternehmen.“

Aber Politik setzt die Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass die Hersteller das Land verlassen bzw. an uns nichts mehr verkaufen.



„Und Kitas brauchen auch Personal, das aber ist rar und will auch gut bezahlt werden.“

Wenn ein System an seine Grenzen kommt, sollte man vielleicht Landesgrenzen nicht niederreisen und Jedermensch einfach so ins Land lassen.



„Aber es gibt Vorgaben für Neubauten, und da muss der Hausbesitzer eben auch eine Heizung einbauen.“

Das ist schlicht falsch. Das GEG gilt nicht nur für Neubauten, sondern auch für Instandhaltung/Instandsetzung.



„Es wird nicht groß nachgedacht, warum manche Situationen entstanden sind, schuld ist einfach die Politik.“

Die Bürger sind also in der Masse denkfaul oder zu dumm. Und Schuld ist nie der, der ein GEG macht, sondern der, der es nicht ertragen will oder kann. Und das vielleicht, weil er nachgedacht hat?



„Dass es die eigenen Lohnforderungen sind, die Ursache für die Preiserhöhungen sind, interessiert niemand.“

Wieder falsch. Erst ging die Inflation, getrieben durch die Gelddruckpolitik der EZB und ungebremst steigenden Energiepreisen durch die Decke, dann mussten die Gewerkschaften als Interessenvertreter ihrer Mitglieder handeln.



Damit bleibt von Ihrem Beitrag inhaltlich nix übrig







