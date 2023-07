Babyglück im Krieg: "Hoffe, dass mein Sohn kein Soldat mehr werden muss"

Plus Valeria steht kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes. Ihr Mann Anton kämpft an der Front. Wie die werdenden Eltern versuchen, ihre Zukunft zu planen.

Der errechnete Geburtstermin ist da. Der Kinderwagen steht bereit. Grauer Stoffbezug mit einer großen, durchsichtigen Plastiktasche darauf. Darin sind all die Utensilien, die ein neuer Erdenmensch braucht. Flauschige Handtücher, Strampler, Deckchen, Mützchen, Puder, Cremes und eine musizierende Stoff-Schildkröte, das erste Spielzeug. „Aber die Ärzte meinen, dass er sich wohl noch ein paar Tage Zeit lassen wird“, seufzt Valeria und legt ihre Hand auf den hochschwangeren Bauch. Laut Ultraschall-Untersuchung wird es ein Junge.

Ein paar Tage länger warten. Das wäre im Frieden keine größere Sache. Doch für Valeria und ihren Mann Anton ist Zeit ein sehr kostbares Gut. Der 37-Jährige ist auf Fronturlaub zu Besuch. Er dient im Osten, nahe der Donezker Front. Jetzt befürchtet sie, dass dem Vater nur allzu wenig gemeinsame Zeit mit seinem Sohn bleibt, bevor es wieder zurück ins Kampfgebiet geht. Jeder Tag ist unendlich wertvoll. "Gerade ist er beim Arzt", erklärt die 33-Jährige. Aber sie zeigt ein Bild auf ihrem Smartphone: Ein bisschen schüchtern, aber glücklich lächelt da ihr Mann in grüner Uniform und Valeria, ganz in Weiß und mit großem Bauch, hält stolz das Smartphone für das Selfie.