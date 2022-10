Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wer nicht zahlen kann, fliegt raus: Das passiert bei einem Räumungsverfahren. In Augsburg ging die Zahl solcher Klagen in den vergangenen Jahren zwar zurück – aufgrund der Inflation und der Energie-Krise beobachtet die Stadt wieder eine gegenläufige Entwicklung. Verlieren nun durch die Gas-Krise mehr Augsburger ihre Wohnung?

Der Tag: Mit Raketenangriffen hat Russland zum Vergeltungsschlag für den Angriff auf die Krim-Brücke ausgeholt. Propagandisten in Russlands Staatsfernsehen sprechen vom Beschuss wie von einem Naturphänomen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko plant, gemeinsame Truppen mit Russland aufzustellen. Laut der belarussischen Nachrichtenagentur Beta werden die gemeinsamen Streitkräfte eingesetzt, "um die Sicherheit des belarussischen Territoriums zu gewährleisten", denn dem Staatsoberhaupt zufolge bereite die Ukraine einen Angriff auf das russische Nachbarland vor.

Während Lukaschenko seine Kampfeinheiten für den Krieg vorbereitet, fliehen nach wie vor ukrainische Bürgerinnen und Bürger aus ihrem Land. Um ihnen die Einreise zu erleichtern, werden die Regeln für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bis mindestens März 2024 verlängert, sagt EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Den Menschen soll in der EU ein weiteres Jahr schnell und unkompliziert Schutz gewährt werden. Derzeit stehen Johansson zufolge rund 4,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU unter dem vorübergehenden Schutz. Die jüngsten Angriffe auf ukrainische Städte zeigten, wie wichtig die Solidarität mit dem Land sei, sagte Johansson.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: Die Energiekrise trifft Augsburgerinnen und Augsburger in ihrem Alltag. So sorgt sich beispielsweise Günter Aichele, der die älteste Reinigung Augsburgs betreibt, um die Zukunft seines Betriebs. Dabei machte sein Unternehmen bereits während des Lockdowns eine schwere Zeit durch, weil die Auftragszahlen zurückgingen. Auch eine Rentnerin und eine alleinerziehende Mutter erzählen, wie sie die schwierige Zeit bewältigen.

In seinem Kommentar greift unser Autor Michael Pohl die hohen Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher auf und findet: Die Frage ist nicht nur, ob das Geld reicht, um die Folgen für die Bevölkerung und die Wirtschaft abzumildern, sondern wie es am sinnvollsten angelegt ist. Die Entlastung der Privathaushalte und der Unternehmen ist in seinen Augen bitter notwendig.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs bereitet sich die EU-Kommission auf flächendeckende, unkontrollierte Zusammenbrüche des Stromnetzes, sogenannte Blackouts, vor. Auch im Landkreis Dillingen liegen die Notfallpläne für einen Stromausfall griffbereit. Wie genau die aussehen, möchte unser Kollege Günter Stauch vom Sprecher des Landratsamtes Dillingen, Peter Hurler, wissen.

Das Bild des Tages:

Ein russischer Raketenangriff hinterlässt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seine Spuren. Foto: Hannah Wagner, dpa

Menschen stehen auf einem beschädigten Kinderspielplatz. Nach russischen Raketenangriffen wurde der Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach mehr als fünfeinhalb Stunden aufgehoben und richtete viel Zerstörung an. Nach ukrainischen Angaben seien landesweit mindestens elf Menschen getötet worden. Mindestens 64 Personen wurden verletzt, wie der Zivilschutz mitteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte nach der Attacke mit Präsident Selenskyj.

Das könnte sie auch interessieren:

Im vergangenen Winter waren Heizgeräte in der Außengastronomie angesichts von Corona erlaubt, doch das war eine Ausnahme. Andere Regelungen könnten dauerhaft übernommen werden.

Augsburg: Heizpilze in der Gastronomie sind dieses Jahr tabu

Klimaökonom Michael Pahle erklärt, welche Auswirkungen der Krieg auf den Klimawandel hat. Und wieso der Emissionshandel so wichtig ist.

Klima-Experte: "Große Veränderungen kommen durch Krisen zustande"

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.