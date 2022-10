Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Sie ist eine ungewöhnliche Erscheinung mit ihrer flammend roten Lockenpracht: Die ukrainische Jazz-Sängerin und Bar-Managerin Tata Kepler packt furchtlos mit an, hilft an der Kriegsfront in der Ukraine und kümmert sich um medizinische Versorgung, Essen und andere Hilfsgüter. Dafür hat sie bereits eine Auszeichnung von Präsident Selenskyj erhalten. Unser Autor Fridtjof Atterdal hat sich mit der ukrainischen Kriegsheldin getroffen.

Der Tag:

Damit leistet Tata Kepler einen wertvollen Beitrag für die ukrainische Bevölkerung und die Soldaten. Denn im Moment zieht das ukrainische Militär Soldaten in der annektierten Region Cherson zusammen und versucht, die von Russland oder von Separatisten besetzten Gebiete zurückzuerobern, heißt es nach Angaben der russischen Besatzern. Wegen der befürchteten Gegenoffensive beginnt Russland mit der Evakuierung von Zivilisten.

Derweil plant Finnland die Schotten zum russischen Nachbarn dicht zu machen. Einen über 130 Kilometer langen Zaun möchte die finnische Regierung errichten. Voraussichtliche Bauzeit: Drei bis vier Jahre. Kostenpunkt laut Grenzschutz: "hunderte Millionen Euro".

Ganz andere Töne schlägt Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi an. Er hat wieder Brief-Kontakt zu Putin aufgenommen und erzählt stolz, er sei einer von Putins "fünf einzigen Freunden". Mit seinen Liebesgrüßen nach Moskau torpediert er die Regierungsbildung in Italien, berichtet unser Korrespondent Julius Müller-Meiningen.

Die Lage: Das Bundeskabinett gibt seine Einwilligung zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Die drei verbliebenen Atommeiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollen bis zum 15. April weiterbetrieben werden. Nun muss der Bundestag zustimmen.

Dieser Entschluss entlastet deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, wie unsere Kollegen Christian Grimm und Matthias Zimmermann berichten.

Bild des Tages:

Wladimir Putin in einer Videokonferenz mit dem Sicherheitsrat. Foto: Sergei Ilyin, dpa

Putin verhängt den Kriegszustand in den vier annektierten Gebieten der Ukraine. Damit erhalten die Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja mehr Macht. Sie können nun beispielsweise Bewohner zur Arbeit in der Rüstungsindustrie zwingen oder am Ausreisen hindern.

