Energiekrise: Feuerwehr Augsburg warnt vor gefährlichen Heiz-Experimenten

Plus Teelichtöfen, Heizstrahler oder gar offenes Feuer: Die Heizmethoden werden derzeit kreativer - und gefährlicher. Die Augsburger Feuerwehr appelliert und gibt Tipps.

Zwei Untertöpfe, ein Blumentopf, eine lange Bauschraube und natürlich Teelichter - es braucht nicht viel, um einen sogenannten "Teelichtofen" zu bauen. Immer mehr Menschen greifen aufgrund von angestiegenen Energiepreisen zu solchen "alternativen" Heizmethoden. Doch mit den Experimenten können auch wesentliche Gefahren einhergehen. Die Augsburger Feuerwehr richtet deshalb eindringliche Appelle an die Bevölkerung.