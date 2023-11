Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sind Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen aus dem Land geflüchtet. Um in Deutschland Fuß fassen zu können, benötigen sie finanzielle Unterstützung. Oft ist in den sozialen Medien zu lesen, dass ukrainische Geflüchtete massig Bürgergeld bekommen würden. Nicht immer stimmen die Zahlen, die einem im Internet begegnen. Wir erklären, welche Unterstützung Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland wirklich erhalten.

Russische Truppen sind nach britischer Einschätzung weiter auf die umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten der Ukraine vorgerückt. Die Einheiten hätten in den vergangenen Tagen weitere kleinere Vorstöße gemacht bei ihrem Versuch, die Stadt mit einer Zangenbewegung zu umzingeln, teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Seit Anfang Oktober seien die Russen hier bis zu zwei Kilometer weit vorgerückt. Wie es aus London heißt, handele es sich um die größten russischen Geländegewinne seit Frühling 2023.

Indes sollen in Berlin nach mehr als einem Jahr Pause einige Wahrzeichen nachts wieder angestrahlt werden. Dazu gehören unter anderem die Staatsoper, die Gedächtniskirche und das Schloss Charlottenburg. Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden in ganz Deutschland Sehenswürdigkeiten nicht mehr beleuchtet, um Energie zu sparen.

Die Lage: Der Wintereinbruch im Osten Europas hat weiterhin Folgen. Ein schwerer Schneesturm fegte über den Süden der Ukraine. Hunderte Orte in der Region Odessa waren ohne Strom. Behörden zählen bisher zehn Tote. Die Kämpfe im Osten der Ukraine zwischen den ukrainischen Verteidigern und den russischen Besatzungstruppen halten derweil Medienberichten zufolge trotzdem an.

