Der Familie fern: Vitaliys hartes Leben an der Front

Splitter eines Granateneinschlags hatten Vitaliy schwer verwundet. Der Familienvater meldete sich während seiner Rehaphase an die Front zurück.

Plus Der ukrainische Soldat Vitaliy muss den Jahreswechsel ohne Ehefrau und Kind verbringen. Er weiß, wofür er kämpft. Seine Frau Marianna sieht das auch so – mit einer Einschränkung.

Von Till Mayer

Der Krieg hat seine Spuren auf dem Körper von Vitaliy hinterlassen. Im linken Unterarm haben die Splitter Zacken aus dem Fleisch gerissen. Jetzt zieht sich die Haut über Wellen in der Muskulatur. Auf dem Oberarm erinnert eine Stelle an ein dreidimensional eingeprägtes Tattoo einer Landkarte. Vitaliy hat nach seiner Verwundung wieder Muskeln aufgebaut, doch der Arm bleibt etwas ungelenk. Nicht einmal die Rehazeit wollte er ganz nutzen und meldete sich schnell wieder an die Front zur 63. Brigade zurück.

Der 33-Jährige zieht sich etwas steif seinen Wintermantel an, wirft den Träger mit den schusssicheren Platten über und setzt seinen Helm auf. Der Bunker ist ein schmaler Raum. An den Seiten trennen Holzplatten das Erdreich von den drei Hochbetten. Zwischen den Betten ist gerade Platz für einen Mann zum Stehen. Über die Balken der Decke zieht sich eine weiße Plastikplane, die herabfallende Erdbrocken auffängt. Ein kleiner Bollerofen spendet Wärme für die sechs Soldaten, die hier leben. „Holz zum Heizen haben wir ja zum Glück genug“, sagt der junge Soldat.

