Ein russisch-orthodoxer Priester wendet sich von seiner Kirche ab – hin zur Ukraine

Plus Viele russisch-orthodoxe Priester haben Angst, sich gegen ihre Kirche zu stellen. Sie stehen hinter Putin. Vadim Karpenko nicht. Er trat aus – und betet jetzt mit Ukrainern.

„Der Vater der Lüge ist der Teufel. Und ich weigere mich, daran teilzunehmen.“ – (aus der Abschiedsbotschaft von Priester Vadim Karpenko an seine russisch-orthodoxe Gemeinde in Lindau)