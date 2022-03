Krieg in der Ukraine

vor 1 Min.

Kinder auf der Flucht: "Kann irgendjemand diesen Wahnsinn stoppen?"

Plus In einem Internat im Westen der Ukraine sind zahlreiche Minderjährige mit ihren Begleitern gestrandet. Beim Leiter der Schule wächst die Angst vor neuen Gefahren.

Von Till Mayer

Natalyas Augen blicken müde. Hinter ihr türmt sich ein ganzer Haufen Altkleider auf. In dem breiten Gang herrscht ein dämmriges Licht. Gerade vor zwei Tagen ist sie mit ihrem 15-jährigen Sohn Ronan und der siebenjährigen Ira angekommen. „Ich hoffe, wir sind endlich in Sicherheit“, sagt die 41-Jährige. Zuflucht haben sie in einem Internat im Oblast Ternopil gefunden. Zu Hause bedrohte der Krieg das Leben. Die Familie wohnte im Umland der Hauptstadt Kiew. Die Kämpfe kamen immer näher. „Einmal schlug eine Rakete so nah ein, dass die Fenster vibrierten“, sagt Natalya.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen