Krieg in der Ukraine

vor 19 Min.

Olga rettet die Vergessenen des Krieges

Olga kämpft seit Jahren für die Bürgerrechte von Menschen mit Behinderung. In Dnipro leitet sie eine Einrichtung, in der Vertriebene mit Beeinträchtigung eine Zuflucht finden.

Plus Menschen mit Behinderung sind den Kämpfen in der Ukraine besonders schutzlos ausgeliefert. Ein Besuch in Dnipro, wo Olga für sie ein Schutzzentrum errichtet hat.

Von Till Mayer

Es gibt nicht viel, was sich Olga gönnt. Der gelegentliche Friseurbesuch gehört dazu, den will sie nicht missen. „Der Haarschnitt, das sind 20 Minuten Sorglosigkeit“, sagt die 57-Jährige. So leuchten die grauen Haare glatt und frisch zum Pagenkopf frisiert. Mit einem Hauch von Violett als Farbton. Weil später noch ein offizieller Termin ansteht, hat Olga ihr schönstes Sommerkleid aus Leinen angezogen. In strahlendem Weiß sitzt sie auf einem wackeligen Drehstuhl.

