Krieg in der Ukraine

18:00 Uhr

Raketen auf Häuserblocks: Putins Rache ist Terror gegen die Zivilbevölkerung

Ein Häuserblock in Mykolajiw nach einem russischen Raketenangriff. Unter den Trümmern wird noch der Leichnam eines Bewohners vermutet. Insgesamt kamen hier sieben Menschen ums Leben.

Plus Militärisch ist Russland in der Defensive. Stattdessen terrorisiert Putin die Zivilbevölkerung. Dennoch sind die Menschen in Mykolajiw weit davon entfernt, aufzugeben. Ein Ortsbesuch.

Von Till Mayer Artikel anhören Shape

Der Raketeneinschlag kam in den frühen Morgenstunden. Als alle im Haus schliefen. Ein gewaltiger Schlag, ein Feuerball. Die Explosion brachte den Mittelteil des Gebäudes zum Einsturz. Fünf Stockwerke klappten einfach zusammen wie ein Kartenhaus. Die Zimmerwände stürzten ein, tonnenschwerer Schutt begrub die Menschen unter sich. Nun klafft eine Lücke in dem Wohnblock aus Sowjetzeiten. Ein Bogen spannt sich noch über den Trümmerberg, auf dem jetzt ein Feuerwehrmann steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen