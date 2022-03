Krieg in der Ukraine

Raketenalarm in der Ukraine: So fühlt sich ein Abend im Bunker an

Plus Wenn im ukrainischen Schytomyr die Sirenen heulen, flüchten Yuliia und ihr Hund in die Gänge unter ihrem Wohnblock. Unser Autor begleitete sie.

Von Till Mayer

Yuliia kocht. Ein wenig Fleisch, Kartoffelstampf und Gemüse. Es duftet in der Küche. Ihr Mann stellt eingelegte Gurken auf den Tisch. Sogar ein kleines Gläschen Selbstgebrannten gibt es. Das ist gerade eine Seltenheit. In der Ukraine wird wegen des Kriegs kein Alkohol mehr verkauft. Tatsächlich, an diesem Abend kann das Paar ungestört essen. Das ist gerade nicht selbstverständlich in den vielen Wohnblocks der Stadt Schytomyr, etwa 120 Kilometer westlich von Kiew gelegen. Kaum eine Nacht vergeht ohne Alarm. In dieser wird es nicht anders sein.

