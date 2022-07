Krieg in der Ukraine

vor 33 Min.

Sie tanzen in Odessa gegen den Schrecken des Krieges an

Elena und ihr Mann Oleksii in seiner Tanzschule. „Ich kann gar nicht in Worten beschreiben, wie mir der Tanz in dieser Zeit hilft", sagt sie.

Plus Auf den ersten Blick muten die tanzenden Menschen in der ukrainischen Hafenstadt Odessa unwirklich an. Musik und Bewegung lässt sie aber zumindest für kurze Momente den bedrohlichen Alltag vergessen.

Von Till Mayer

Auf einmal geht’s los. Jemand stellt eine Lautsprecherbox auf den Asphalt, dann erklingt auch schon der ESC-Sieger-Song „Stefania“ der ukrainischen Band Kalush Orchestra, und vor der Oper beginnen Mädchen in gelb-blauen T-Shirts zu tanzen. Zwei Tanzgruppen haben sich zusammengetan. Die schnellen Schrittfolgen lassen die Haare der Mädchen wehen. An den beiden Zufahrtsstraßen zur Oper wartet geduldig ein halbes Dutzend Autofahrer, bis der Tanz vorbei ist. Einer kurbelt an seinem betagten Mercedes das Fenster herunter, sein Daumen zeigt nach oben.

