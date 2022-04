Krieg in der Ukraine

Sind die ukrainischen Flüchtlinge wirklich angekommen?

Jana und Wolfgang Gensberger (links) haben Olga Volosianko (rechts) mit ihren drei Kindern Alisa, Sascha und Jeremia aufgenommen. Die zwei Jungen gehen mittlerweile in die Schule, Olga Volosianko hat einen Job in einem Neuburger Gasthaus gefunden. Ihr Mann musste in der Ukraine bleiben. Wenn der Krieg vorbei ist, kann sie sich vorstellen, in Deutschland weiterzuleben.

Plus Zwei Familien wollten Neuankömmlingen aus der Ukraine ein Zuhause geben. Die Erfahrungen fallen sehr unterschiedlich aus.

Von Lisa Gilz

Ping, ping. Das Handy von Wolfgang Gensberger leuchtet auf. Er hat eine neue Nachricht bekommen. Sie ist in kyrillischen Schriftzeichen geschrieben. Er kopiert die Worte in eine Übersetzer-App: „Guten Morgen, ich suche eine Wohnung in Deutschland mit drei Kindern. Einer 21-Jährigen und einem 14- und neunjährigen Jungen. Ich möchte in der Nähe einer Schule sein und mit meiner Tochter arbeiten können.“ Die Nachricht kommt von Olga Volosianko aus der Ukraine.

