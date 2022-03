Warum der Krieg in der Ukraine auch ein Informationskrieg ist

Plus In der Ukraine herrscht Krieg. Unabhängige Medien werden von russischer Seite massiv zensiert. Mehrere internationale Sender haben deshalb ihre Berichterstattung eingestellt.

Über eine Woche ist nun vergangen, seitdem das russische Militär in die Ukraine einmarschiert ist. "Es fühlt sich immer noch seltsam an, das auszusprechen. Aber die Ukraine befindet sich im Krieg", sagt Christopher Resch. Er ist Pressereferent bei Reporter ohne Grenzen, einer gemeinnützigen Organisation, die sich weltweit für die Pressefreiheit einsetzt. Jedes Jahr wird dort eine Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht, auf der derzeit 180 Länder danach beurteilt werden, wie frei die Medien dort jeweils berichten können. Russland liegt auf Platz 150.