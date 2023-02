Krieg in der Ukraine

Wie ein Ehepaar aus Odessa versucht, dem Krieg zu trotzen

Elena und ihr Erast: Mutterglück gibt es auch in schweren Kriegszeiten. Aber wegen der ständigen Stromausfälle brennen häufig die Kerzen.

Plus Der Krieg hat Elena und Oleksii viel abverlangt. Und doch lassen sich die beiden nicht unterkriegen. Sie wollen ihrem kleinen Sohn ein normales Leben bieten.

Das Treppenhaus hat keine Fenster. Es ist eng. Eine Holztreppe führt in den ersten Stock. "Wenn jetzt der Strom ausfällt, ist es stockdunkel", sagt Elena und legt ihren Erast in den strahlend weißen Kinderwagen. Dann folgt ein kurzes Klack. Völlige Finsternis. Elena seufzt leise. Stromrationierung ist Alltag für die junge Mutter in Odessa. Wenige Sekunden später wirft die Taschenlampe des Smartphones einen Lichtkegel ins Dunkel.

