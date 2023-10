Krieg in Nahost

Das israelische Trauma: "Es gibt hier kein Haus, in dem nicht getrauert wird"

Eine Frau weint am Grab einer Frau, die am 7. Oktober im Kibbuz Be'eri nahe der Grenze zum Gazastreifen von islamistischen Hamas-Kämpfern getötet wurde.

Plus Adele Raemer ist den Mördern der Hamas gerade so entkommen. Tair Kowalski bangt um "meine Nichte". Zwei israelische Frauen erzählen vom Leben nach dem 7. Oktober.

Von Mareike Enghusen

Nur ein paar Hundert Meter liegen zwischen dem Kibbuz Nirim und dem mit Stacheldraht bestückten Sperrzaun, der die östliche Flanke des Gazastreifens umschließt. Und doch schien die Welt auf der anderen Seite der Grenze unendlich weit entfernt von dem Kibbuz, einem 400-Seelen-Ort mit bunten Blumenbeten und einstöckigen Häuschen unter Palmen. „Ich habe mich so sicher gefühlt“, sagt Adele Raemer, die dort seit 48 Jahren lebt. „Ich habe der Armee bedingungslos vertraut. Ich habe mich geirrt.“

An einem sonnigen Morgen sitzt Raemer, 69 Jahre alt, auf der sonnenbeschienenen Veranda eines Hotels in Tel Aviv. Hätte es nicht den beispiellosen Angriff der Hamas im Süden Israels gegeben, wäre sie jetzt nicht hier. In Nirim brachten die Terroristen fünf Menschen um, weitere entführten sie nach Gaza. Die genauen Zahlen stehen noch immer nicht fest, zu lang sind die Listen der Vermissten. Klar ist zumindest, dass die Menschen in Nirim noch vergleichsweise Glück hatten: Das Verteidigungskommando des Kibbuz, mehrere Männer mit Waffenschein, konnte ein schlimmeres Massaker verhindern. Im Kibbuz Nir Oz dagegen, drei Kilometer südlich von Nirim, ermordeten die Terroristen mindestens hundert Menschen und verschleppten rund 80 weitere nach Gaza. Auf einen Schlag verlor Nir Oz fast die Hälfte seiner Einwohner.

