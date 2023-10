Krieg in Nahost

vor 25 Min.

Zwischen Protest und Frust: Wie der Krieg in Israel auch Berlin-Neukölln erschüttert

Etwa 30 Polizistinnen und Polizisten standen am Samstag vorsorglich in der Sonnenallee, um bei propalästinensischen Protesten einzugreifen.

Plus Deutschland blickt auf Neukölln: Die Polizei muss immer wieder pro-palästinensische Proteste auflösen. Nicht nur hier scheint die Gewaltbereitschaft zuzunehmen.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Die Sonnenallee im verrufenen Berliner Stadtviertel Neukölln ist immer voller Menschen. Auf den Gehwegen quetschen sich die Menschen aneinander vorbei, auf der Straße daneben lassen junge Männer ihre aufgemotzten Autos aufheulen. Viele sitzen in den Cafés, Restaurants oder suchen in den Körben der Lebensmittelläden nach dem schönsten Obst. Die Schriftzüge an den Geschäften sind meist arabisch oder türkisch. Es ist laut, die Stimmung wirkt angespannt. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen antisemitische Parolen skandiert werden. Und dann gibt es noch diejenigen, die die Terrorangriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung feiern.

Die Polizeipräsenz ist hoch, Einsatzfahrzeuge stehen Tag und Nacht an den Straßenecken. Ab und an kreist der Polizeihubschrauber am Himmel und beobachtet das Geschehen, das in den letzten Tagen an Schärfe und Gewalttätigkeit eher noch zugenommen hat. Am Dienstagabend kam es im Bereich der Sonnenallee erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und gewaltbereiten pro-palästinensischen Gruppen. Beamte wurden mit Steinen, Flaschen und Böllern angegriffen, die Polizei brachte Wasserwerfer in Stellung. Die Furcht einflößend großen Fahrzeuge mit der schwenkbaren Wasserkanone sind einerseits ein wirksames Mittel gegen aggressive Kundgebungsteilnehmer. Hier halfen sie auch dabei, brennende Straßenbarrikaden zu löschen, die von Unterstützern der Demonstrierenden errichtet werden. Es ist eine Demo-Dynamik, wie es sie öfter in Berlin zu beobachten gibt: Wenn es gegen die Polizei geht, finden sich Gewalttäter zusammen, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen