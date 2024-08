Falle für Mountainbiker: Mann soll Drähte gespannt haben

Weil er Drähte auf einer Mountainbike-Strecke in einem Wald zwischen Eberstadt und Grantschen (Kreis Heilbronn) gespannt haben soll, sitzt ein 59 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mitte Juni bis Anfang August mehrere Male Drähte teils so über den Weg angebracht zu haben, dass sich Radfahrer bei einem Sturz schwerste oder tödliche Verletzungen hätten zuziehen können. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mit.

Ein Mountainbiker bemerkte das Hindernis demnach rechtzeitig und konnte einen Sturz verhindern. Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters am Freitag seien Beweismittel gefunden worden. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes wurde Haftbefehl erlassen. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.