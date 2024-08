Festnahme nach Schüssen aus Schreckschusswaffe in Fulda

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben einen Polizeieinsatz in Fulda ausgelöst. Passanten hatten den Vorfall nach Polizeiangaben am späten Nachmittag gemeldet. Zuvor war es nach bisherigen Ermittlungen zu einem Streit unter vier Männern gekommen sowie zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch die Schüsse fielen.

Einer der Beteiligten habe dem Verdächtigen die Waffe abnehmen können, woraufhin dieser geflüchtet sei. Die Aggressionen seien nicht gegen Unbeteiligte gerichtet gewesen, daher habe keine weitere Gefahr für Dritte bestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien drei der Beteiligten leicht verletzt worden. Eine Polizeistreife habe den Tatverdächtigen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen können, er habe keinen Widerstand geleistet. Details zum Hintergrund der Auseinandersetzung wurden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.