Pferd auf Weide schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Pferd ist auf einem Weidegrundstück im südhessischen Lampertheim vermutlich von einem Unbekannten so schwer verletzt worden, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Seine Besitzerin habe das Tier am Morgen apathisch und mit gesenktem Kopf in einem Auslauf stehend vorgefunden, teilte die Polizei mit. Es sei vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand schwer im Genitalbereich verletzt worden. Die Polizei in Lampertheim ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lampertheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis