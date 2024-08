Tote Frau gefunden - Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Nach dem Fund einer Toten im Landkreis Kassel schließen die Ermittler ein mögliches Verbrechen nicht aus. Zwei Pilzsammler hatten am Sonntagmittag im Kaufunger Wald in der Gemarkung Söhrewald die Polizei alarmiert, nachdem sie in einem Gebüsch eine leblose Person gefunden hatten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten. Rettungskräfte und eine Polizeistreife stellten kurz darauf den Tod der Frau fest. Sie habe rund 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle «Kiliansblick» neben einem abgelegenen Waldweg gelegen.

Aufgrund der Auffindesituation könne eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Polizei habe daher umgehend Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der Ort war für mehrere Stunden zur Spurensicherung abgesperrt. Nach einer noch am Sonntag auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft durchgeführten Obduktion sei ein Tötungsdelikt derzeit nicht auszuschließen. Die zuständigen Beamten der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen.

Auch nach einem Abgleich mit regionalen Vermisstenanzeigen konnte die Tote den Angaben zufolge nicht identifiziert werden. Sie war nach Einschätzung der Ermittler zwischen 30 und 55 Jahre alt und könnte bis zu drei Tage an dem Ort gelegen haben, an dem sie gefunden wurde.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Hinweise auf die Identität der Verstorbenen. Auch Zeugen, die in dem Waldgebiet zwischen Fuldabrück-Bergshausen und -Dörnhagen sowie dem Windpark Söhre verdächtige Personen und Fahrzeuge oder andere Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ablegen des Leichnams im Zusammenhang stehen könnten, wurden gebeten, sich bei der Kasseler Kripo zu melden. Zudem baten die Ermittler Besitzer von in dem Waldgebiet aufgehängten Wildkameras, sich bei der Polizei melden, da sie möglicherweise relevante Aufzeichnungen liefern könnten.