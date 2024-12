SPD fordert kostenloses Prüfungsarchiv für Bayerns Schüler

Bayerns Schülern sollen nach dem Willen der SPD zur Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen Klausuren aus den Vorjahren kostenlos zur Verfügung gestellt werden. «Das schafft mehr Bildungsgerechtigkeit und ist über digitale Lösungen einfach umzusetzen», teilte die bildungspolitische Sprecherin der Landtags-Fraktion, Nicole Bäumler, in München mit. Der Erfolg beim Schulabschluss dürfte nicht eine Frage des Geldes sein.

Derzeit müssen Schüler oft alte Prüfungen im Buchhandel kaufen

Wer im Abschlussjahr für die Prüfungen lernen will, muss bisher an Bayerns Schulen oft tief in die Tasche greifen, da die Aufgaben aus den Vorjahren für Abitur, Mittlere Reife, Quali und Co nicht zentral vom Kultusministerium zum Download angeboten werden. Stattdessen müssen sie auf eigene Faust beschafft oder im Buchhandel gekauft werden. «Solche Lernhilfen kosten schnell 15 bis 20 Euro – pro Schulfach», betonte Bäumler.

Antrag sieht kostenfreien Zugang auf Prüfungsarchiv vor

In ihrem Antrag fordert die SPD konkret, allen Schülerinnen und Schülern über die Internetplattform mebis das komplette Archiv der Abschlussprüfungen mindestens der vergangenen zehn Jahre für ihre jeweilige Schulart inklusive Material und Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Alte Klausuren helfen bei erfolgreicher Vorbereitung auf Prüfungen

«Alte Klausuren bieten Schülerinnen und Schülern eine sehr gute Möglichkeit, sich mit typischen Formulierungen und Formaten der Prüfungsaufgaben vertraut zu machen», sagte Bäumler. Mit einer fundierten Vorbereitung stehe oder falle der Erfolg beim Schulabschluss. «Statt Schülerinnen und Schüler hier extra zur Kasse zu bitten oder den einzelnen Schulen die Zusammenstellung alter Prüfungen aufzuhalsen, muss das Kultusministerium ein zentrales Angebot schaffen.» Davon würden insbesondere Schüler profitieren, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen.