Strauß-Tochter Monika Hohlmeier in kritischem Zustand im Krankenhaus

Herr Stifter, was hat Sie denn da geritten?

Über Frau Hohlmeier's Krankeit zu informieren ist die eine Sache. Da bleibt nur, ihr schnelle und gute Genesung zu wünschen. Was jedoch dann noch der Ausflug in die Vergangenheit soll, erschliesst sich nicht. Noch dazu wird fast nur der Abschnitt der RAF-Bedrohung thematisiert, gerade in ihrem politischen Leben gäbe es viel mehr, Skandale eingeschlossen, auszuführen. Nur hat all das wenig mit Frau Hohlmeier heute und mit ihrer Gesundheit zu tun. Aber scheinbar wird es Journalistenpflicht (auf freiwillger Basis sozusagen) alle Artikel mit irgendeinem Bedrohungsszenario zu garnieren. Soll so der geneigte Leser - frei nach der Kriegstauglichkeit Pistorius'scher Prägung - in Ängste, Sorgen und daraus resultierenden Kriegspatriotismus geführt werden?

