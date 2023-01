Polen beantragt Genehmigung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern

Polen will Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine liefern. Nun wurde bekannt, dass eine entsprechende Genehmigung bei der Bundesregierung beantragt wird.

Die Diskussion um die Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine spitzt sich zu: Polen will bei der Bundesregierung die Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Panzer beantragen. Das gab Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag in Posen bekannt. Er hatte bereits vorher eine Koalition zur Lieferung der Kampfpanzer vom Typ Leopard bemüht. Nun will Polen die Panzer auch dann liefern, wenn Deutschland der Koalition nicht angehört. "Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen - mit oder ohne Deutschland", sagte Morawiecki.

Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine: Deutschland will Polen nicht im Weg stehen

Deutschland zögert weiter mit der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine. Trotz eines hohen internationalen Drucks. Als Herstellerland müsste die Bundesregierung einer Ausfuhr an Drittstaaten zustimmen. Bislang waren laut Berlin keine entsprechenden Anträge eingegangen. Das dürfte sich nun ändern.

Im französischen Fernsehen hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntagabend angekündigt, dass Deutschland dem Export von Panzern des Typs Leopard von Drittstaaten nicht im Weg stehen will. "Wir wurden bisher nicht gefragt, und wenn wir gefragt würden, würden wir dem nicht im Wege stehen", sagte Baerbock dem Sender LCI. Ähnlich hatte sich zuvor Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) geäußert: "Es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Deutschland zögert weiter bei Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine

Die Bundesregierung hat noch keine Entscheidung über die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine getroffen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Sonntagabend im ARD-Polit-Talk "Anne Will" erklärt, dass der sorgsame Abstimmungsprozess mit den Partnern noch laufe.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch