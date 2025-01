Trumps Amtseinführung: So läuft der Tag ab

Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Noch-Amtsinhaber Joe Biden übergibt dann an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte. Trump hatte damals an Bidens Amtseinführung nicht teilgenommen. Biden dagegen hält sich an die üblichen Gepflogenheiten und wird dabei sein.

Der Tag ist gefüllt mit allerlei protokollarischen Terminen. Der Ablauf nach Angaben des Trump-Teams im Detail - noch ohne genaue Uhrzeiten:

