Rückzug einer Herzenspolitikerin

Malu Dreyer ist eine der erfolgreichsten SPD-Politikerinnen. Nun kündigt sie ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz an.

Mit echten Sympathieträgern, die die Herzen der Wählerinnen und Wähler erreichen, ist die erste Reihe der SPD derzeit nicht gerade reich gesegnet. Malu Dreyer ist so eine. Als Ministerpräsidentin regierte sie seit 2013 Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch kündigte die 63-Jährige ihren Rücktritt an. Ihre Nachfolge tritt Arbeitsminister Alexander Schweitzer an. Mit Dreyer verlieren die Sozialdemokraten eine Politikerin, die für soziale Gerechtigkeit und Fairness stand. Dass sie trotz ihrer schweren Krankheit – sie leidet an Multipler Sklerose – vollen politischen Einsatz zeigte, rechneten ihr viele Menschen hoch an. Immer wieder gibt es Phasen, in denen sie auf einen Rollstuhl oder zumindest eine Gehhilfe angewiesen ist, sich schonen wollte Dreyer dennoch nie. Besonders nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zeigte die beliebte Politikerin große Präsenz, festigte ihren Ruf als kompetente und zugleich nahbare Politikerin.

Die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger übergeben will die Juristin am 10. Juli. Die Strategie: So hat der „Neue“ noch Zeit, sich einen Amtsbonus vor der regulären Landtagswahl im Frühjahr 2026 zu erarbeiten. Das Bundesland ist seit 1991 in SPD-Hand, damals eroberte Rudolf Scharping die Staatskanzlei für die Genossen. Dreyer übernahm 2013 von Kurt Beck. Überraschend kommt ihr Rücktritt nicht, schon länger wurde darüber spekuliert, dass sie nach den Europawahlen eine Entscheidung treffen wolle.

Dreyer führt in Rheinland-Pfalz eine Ampelregierung an

Geboren wurde Dreyer in Neustadt an der Weinstraße. Dass sie in der SPD einst Karriere machen würde, war ihr nicht in die Wiege gelegt. Ihr Elternhaus war CDU-geprägt, der Vater Schuldirektor, die Mutter Erzieherin. Doch schon als Studentin setzte sie sich für Frauenrechte im Besonderen und Menschenrechte im Allgemeinen ein. Statt Marie-Luise ließ sie sich Malu nennen – zu bieder erschien ihr ihr vollständiger Name. 1991 wurde sie zur Richterin ernannt, der SPD trat sie 1995 bei. Ihr Weg führte geradezu klassisch von der Kommunalpolitik in die Landespolitik, sie war die erste Frau überhaupt, die das Land Rheinland-Pfalz regierte. Dort tut sie das, womit sich Berlin schwertut: Sie führt eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP – und das im Gegensatz zu Kanzler Olaf Scholz sogar recht geräuschlos. Das, so berichten Weggefährten, liege auch an Dreyers Stil: Sie gebe ihren Partnern das Gefühl, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen.

Verheiratet ist Dreyer mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Trier, Klaus Jensen (SPD).

