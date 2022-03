In Mariupol zeigt sich die ganze Skrupellosigkeit von Wladimir Putin

Kriegsziel Russlands. Viel darüber spekuliert. Und jeden Tag hört man aus Kiew oder auch Drittländern Neuigkeiten über Verhandlungsergebnisse zwischen Kiew und Moskau angereichert mit Propaganda und Spekulation; in Sachen Waffenstillstand, Neutralität und Zukunft des Donbass und der Krim. Man kann darüber spekulieren zu welchem Zeitpunkt ein Teilerfolg Moskau zum Einlenken bringen könnte. Dazu gehört der Fall von Mariupol und die direkte Verbindung der Krim auf dem Landweg bis in den Donbass. Der Anteil Lugansk ist bereits praktisch bereits komplett in RU Hand. Im Westen wird immer so getan, dass nur RU Kriegsverbrechen begeht und sogenannte Kollateralschäden bewusst erzeugt; aber was haben die USA im Irak oder in Afghanistan usw bei ihren Interventionen gemacht oder wenn eine Cruise Missile versehentlich ein ganzen Wohnblock in Schutt und Asche gelegt hat, weil sich dort eine feindliche Stellung gemeldet wurde und dabei und die Zivilbevölkerung auch keine Chance zum Entkommen hatte. Da nehmen sich Großmächte nicht viel in ihrem Machtanspruch.

