(K)ein Zeichen gegen Putin? Größte Luftwaffenübung seit Nato-Bestehen

Mit "Air Defender" will Deutschland militärisch Verantwortung übernehmen. Der Name Putin wird dabei fast immer vermieden. Leiden wird der zivile Luftverkehr.

Es wird die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. Nicht etwa von den USA oder dem Verteidigungsbündnis, sondern von Deutschland organisiert und koordiniert. Das bedeutet eine Menge Verantwortung für die Luftwaffe, wenn am 12. Juni das knapp zweiwöchige Manöver startet. Vor Beginn bemühen sich die Verantwortlichen, den defensiven Charakter der Übung zu betonen. Einen Seitenhieb gegen Putin verkneifen sich die USA aber trotzdem nicht. Urlauberinnen und Urlauber befürchten wegen "Air Defender" ein Flugchaos.

F16-Kampfflugzeuge aus unterschiedlichen Nato-Staaten werden bei "Air Defender 23" teilnehmen. Foto: Mindaugas Kulbis/AP (Symbolfoto)

Eine Militärübung der Superlative

25 Partnerländer, über 10.000 Beteiligte, 250 Flugzeuge. Die groß angelegte Militär- und Verlegeübung vieler Nato-Staaten ist ein Projekt der Superlative. Vor allem über deutschem Luftraum werden für zehn Tage etliche Kampfflieger allerlei Manöver trainieren. "Mit 'Air Defender' zeigen wir eindrucksvoll die Verteidigungsfähigkeit unseres Bündnisses", beschreibt Ingo Gerhartz, Generalinspekteur der deutschen Luftwaffe, den Zweck der Übung. Neben der einzigartigen Dimension ist an "Air Defender" vor allem die Organisation eine besondere. "Es sind fast alle Nato-Staaten dabei, aber es ist keine Nato-Übung, sondern eine von Deutschland geführte", sagte Gerhartz auf einer Pressekonferenz in Berlin nicht ohne Stolz. Er war es auch, der den US-Partnern 2018 die Idee zu "Air Defender" erstmals vorschlug.

Die meiste Kampfkraft in den Manövern bringen standesgemäß die USA mit. Neben Gerhartz ist auch den amerikanischen Vertreterinnen und Vertretern vor Beginn der Trainings wichtig, den defensiven Charakter dieser zu betonen. So sprach US-Botschafterin Amy Gutmann auf der Pressekonferenz mehrfach davon, es gehe den Vereinigten Staaten darum, durch Einigkeit und Stärke der Nato militärischen Konflikten präventiv zuvorzukommen.

"Air Defender" ist eine symbolische Geste – auch gegen Russland gerichtet

Neben dem Training soll "Air Defender" vor allem symbolische Kraft entfalten: eine enge Partnerschaft im westlichen Verteidigungsbündnis. Betonung auf Verteidigung. Offen von einem Zeichen gegen Putin wollen weder deutsche noch amerikanische Verantwortliche sprechen. Auf Nachfrage nach der Außenwirkung der Übung ließ sich US-Botschafterin Gutmann dann aber doch noch zu einer Ansage gegen Russland hinreißen. "Diese Übung ist für jeden, der zuschaut eindrucksvoll. Man sollte nie die Stärke und den Geist unserer Allianz unterschätzen – das trifft auch auf Herrn Putin zu."

Trotz der deutschen Schirmherrschaft bleiben auch wenige Tage vor Start der Großübung im Land noch einige Fragen ungeklärt. So befürchten viele Urlaubsfliegerinnen und -flieger durch "Air Defender" ein regelrechtes Verkehrschaos. Denn sobald ein Militärflugzeug in der Luft ist, ist der gesamte Luftraum in Sichtweite für zivile Maschinen tabu. Bei rund 2000 Militärübungen könnte das zu großen Verspätungen führen, wird befürchtet.

Schlechte deutsche Planung und Flugchaos für Passagiermaschinen?

Kritikerinnen und Kritiker werfen den deutschen Verantwortlichen schlechte Planung vor. Um Ausfälle bei Passagiermaschinen zu vermeiden, will die Luftwaffe während der Übung an zivilen Flughäfen das Nachtflugverbot aussetzen. Dem haben bisher aber erst wenige Bundesländer zugestimmt. Es gab zu wenig Vorlaufzeit, heißt es von manchen. Zudem wird befürchtet, dass es zu wenige Fluglotsen gibt, um das zu stemmen. Zwar will die deutsche Flugsicherung ihr Personal bis Übungsstart noch aufstocken, verpasste es Insidern zufolge aber wohl, rechtzeitig für die zehn Trainingstage eine Urlaubssperre zu verhängen. Unklar ist auch, wie hoch die Rechnung für "Air Defender" am Ende sein wird. Trotz deutscher Hoheit und mehrfacher Nachfragen weigert sich Luftwaffen-Generalinspekteur Gerhartz bisher, eine konkrete Zahl zu nennen.