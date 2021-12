Cem Özdemir fährt mit E-Bike zum Bundespräsidenten

Der frisch ernannte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ist am Mittwoch als einziger Minister per Fahrrad zum Schloss Bellevue gefahren.

Cem Özdemir (Grüne) hat am Mittwoch für Aufsehen gesorgt, weil er mit seinem E-Bike vom Bundestag zum Schloss Bellevue kam. Dort ernannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag die neuen Minister der Regierung. Während sich die anderen Minister in den dicken schwarzen Limousinen die kurze Strecke zum Bundespräsidenten chauffieren ließen, radelte Özdemir - als einziger Minister. Die Fahrt mit dem Fahrrad vom Bundestag zum Schloss Bellevue dauert nur etwa sieben Minuten mit dem Fahrrad, mit dem Auto braucht man meist länger.

Auch ins Bundeslandwirtschaftsministerium ging es per Rad

Nach der Ernennung ging es für die Minister wieder zurück in den Bundestag zur Vereidigung. Özdemir fuhr wieder mit dem Fahrrad zurück, die von Steinmeier ausgehändigte Ernennungsurkunde klemmte der 55-Jährige dabei lässig auf den Gepäckträger, wie Fernsehbilder zeigten.

Julia Klöckner (l, CDU) empfängt ihren Nachfolger Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Weiter ging es für Cem Özdemir später am Tag ins Bundeslandwirtschaftsministerium - natürlich auch per Fahrrad. Dort übernahm er die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin Julia Klöckner (CDU).

Auf Twitter kam Özdemirs Fahrradfahrt durchs Berliner Regierungsviertel so gut an, dass der Hashtag #Özdemir stundenlang trendete. User twitterten Fotos und Videos von Özdemir auf seinem Fahrrad. "Pragmatisch" und "einfach lässiger Typ" attestierten User.

