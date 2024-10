Streit um Platz für Kinderwagen - Drei Mütter verletzt

Bei einem Streit um Platz für Kinderwagen in einem Linienbus sind drei Frauen in Würzburg leicht verletzt worden. Die drei Mütter hätten sich am Montag zunächst verbal um die Abstellfläche in dem Bus gestritten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Doch dann sei die Auseinandersetzung in eine Schubserei gemündet. Schließlich kam es laut Polizei zu wechselseitigen Körperverletzungen.

