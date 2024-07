Kielmansegg gibt Kommando der «Gorch Fock» ab

Nach zwei Jahren als Kommandant verlässt Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (57) das deutsche Segelschulschiff «Gorch Fock». Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt die Verantwortung am Donnerstag (10.00 Uhr) an dessen Nachfolger Elmar Bornkessel, wie die Marine im Vorfeld ankündigte.

Der 48 Jahre alte Fregattenkapitän Bornkessel war bislang im Bereich der Marineoperationsschule tätig. Der gebürtige Nordhesse diente 2001 bis 2004 als Decks-, Segel- und Divisionsoffizier an Bord des Dreimasters. Von 2014 bis 2016 war er Erster Offizier und Vertreter des Kommandanten an Bord der «Gorch Fock», von 2018 bis 2021 Kommandant der Besatzung Delta auf den Fregatten «Sachsen-Anhalt» und «Nordrhein-Westfalen».

Kielmansegg geht von Bord

«Ich freue mich in erster Linie, das Kommando über die "Gorch Fock" zu übernehmen», zitierte die Marine Bornkessel in einer Mitteilung. «Auf der einen Seite ist es eine große Ehre, verbunden mit Vorfreude, aber sicherlich habe ich auch Respekt vor der mir übertragenden Aufgabe.» Der Kommandowechsel erfolgt im Marinestützpunkt Kiel-Wik.

«Nachdem mein Vorgänger das Schiff erfolgreich aus der Werft und wieder in Fahrt gebracht hat, war es eine spannende Aufgabe, diesen Weg fortzusetzen», erklärte Kielmansegg. Die Zeit mit der Besatzung habe ihm große Freude bereitet. «Mit dieser Freude und mit Dankbarkeit gegenüber der Besatzung, auf die ich mich immer verlassen durfte, blicke ich auf die Zeit als Kommandant der "Gorch Fock" zurück.»

Kielmansegg tritt seinen nächsten Dienstposten im Marinekommando in Rostock an.

Kielmansegg gibt das Kommando über die "Gorch Fock" ab (Archivbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Kommandowechsel findet am Donnerstag im Marinestützpunkt statt. (Archivbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa