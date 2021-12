Kurz hört ganz auf, Schallenberg tritt zurück: Österreich kommt nicht zur Ruhe

Nach dem Komplett-Rückzug des gescheiterten Ex-Kanzlers steht in Österreich nun erneut eine Regierungsumbildung bevor. Denn auch sein Nachfolger räumt seinen Posten.

Österreich kommt nicht zur Ruhe: So erwartbar der am Donnerstag erfolgte Komplett-Rückzug des gescheiterten Ex-Kanzlers Sebastian Kurz für viele Beobachter war, so groß ist nun erneut die Unsicherheit, wie es politisch weitergeht. Zeitgleich mit seiner Rücktrittsrede am Donnerstagmittag, in der Kurz seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt gab, wurde klar: Die Regierung von ÖVP und Grünen steht erneut vor einem fundamentalen Umbau.

Eine Reihe von Kurz-treuen Ministerinnen und Ministern, so die Gerüchte, die direkt aus der ÖVP kamen, würden ihre Ämter ebenfalls abgeben, auch Finanzminister und Kurz-Intimus Gernot Blümel sei darunter. Wie die Rochade in der ÖVP-Regierungsmannschaft nun wirklich aussehen wird, war am Donnerstagabend noch nicht festzustellen, einzig der neue Mann an der Spitze scheint bereits festzustehen: Karl Nehammer, bisher ÖVP-Innenminister und wie auch Kurz als Hardliner beispielsweise in Migrationsfragen bekannt, soll nicht nur den Parteivorsitz von Kurz, sondern auch das Kanzleramt von Alexander Schallenberg übernehmen, der am Abend seinen Rücktritt angekündigt hat.

Auch in der Partei war Sebastian Kurz zuletzt umstritten

Den einen entscheidenden Auslöser für Kurz, aus seinem erst kürzlich erfolgten Rücktritt als Kanzler gleich das Ende der politischen Karriere zu machen, gibt es wohl nicht. Es war wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren: Immer mehr Stimmen aus den ÖVP-geführten Bundesländern, von Landeshauptleuten, aber auch aus den Bünden und Teilorganisationen der Partei, dürfte der „Schritt zur Seite“, wie das Kurz-Umfeld im Bund seinen Rückzug genannt hatte, nicht gereicht haben. Zu schlecht war wohl die Perspektive für Kurz auf ein Comeback, angesichts der Korruptionsermittlungen wegen Untreue und Bestechlichkeit, die noch viele Jahre dauern werden.

Kurz selbst dürfte eingesehen haben, dass seine Karten keine guten sind – die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm und seinem engsten Umfeld Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue in der sogenannten Inseraten-Affäre vor. Der offene Bruch einiger der mächtigen ÖVP-Länderchefs mit ihm und seinem türkisen Partei-Projekt dürfte ein Übriges dazu getan haben – zuletzt hielt Kurz nur mehr Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Stange.

Das war der erste Streich: Am 9. Oktober gibt Sebastian Kurz bekannt, dass er das Bundeskanzleramt abgegeben hat. Foto: Georg Hochmuth, APA, dpa

Der gefallene Ex-Kanzler und einstiger Shooting-Star vieler europäischer Konservativer nannte für sein Karriereende am Donnerstag – mit gewohnt geschliffener Rhetorik und schauspielerischem Gestus – zwei Gründe: Einerseits sei die „hundertprozentige Begeisterung“, mit der er in den letzten zehn Jahren Politik gemacht habe, „etwas weniger geworden“, und zwar aufgrund der Tatsache, dass er „nur mehr mit der Abwehr von Vorwürfen, von Unterstellungen, von Verfahren“ zu tun hatte. Das sei kein „Wettbewerb der besten Ideen“ mehr gewesen, wie er ihm vorschwebe, beteuerte der Ex-Kanzler.

Und schließlich habe er durch die Geburt seines kleinen Sohnes Konstantin erkannt, dass es noch andere, wichtigere Dinge gebe im Leben als die Politik: „So ein Baby kann man ja stundenlang ansehen“, sagte der frisch gebackene Vater. Er will sich erst kommendes Jahr neuen Aufgaben widmen – wohl in der Privatwirtschaft.

Die Abschiedsrede von Sebastian Kurz klang stellenweise wie eine Rechtfertigung

In Summe aber klang die Abschiedsrede von Kurz, live übertragen im Fernsehen, eher wie eine Rechtfertigung: Er selbst sieht sich als „Gejagter“, beteuerte abermals seine Unschuld. Er freue sich darauf, diese irgendwann gegenüber der Justiz beweisen zu können. Er sei „weder Heiliger noch Verbrecher“ und natürlich habe auch er Fehler gemacht. Seine inhaltliche Bilanz seiner Zeit als Kanzler fiel demgegenüber eher knapp aus. „Höchstleistungen“ hätten er und sein Team in den vergangenen Jahren erbracht, war Kurz sich sicher.

Sebastian Kurz mit seiner Lebensgefährtin Susanne Thier, mit der er einen Sohn hat. Das Bild entstand im Mai 2019, damals war Kurz noch Bundeskanzler. Foto: Roland Schlager, APA, dpa (Archivbild)

Die mächtigen ÖVP-Landeshauptleute können hingegen kaum zufrieden sein mit dem Zustand, in dem sich die ÖVP nun nach Kurz’ komplettem Rückzug befindet: In den Umfragen steht die Partei seit einigen Wochen nur mehr bei rund 20 Prozent, die Sozialdemokraten von Pamela Rendi-Wagner liegen voran, und das, obwohl auch in der SPÖ ein Richtungs- und Führungsstreit schwelt.

Die ÖVP ist in einer denkbar ungünstigen Position

Im Jahr 2023 wählen einige Bundesländer, darunter auch das für die ÖVP so wichtige Niederösterreich, einen neuen Landtag – angesichts der Korruptionsermittlungen gegen Kurz und andere ÖVP-Spitzenpolitiker sind das alles andere als ideale Bedingungen. Und im Bund müssen die Parteigranden nun, inmitten der in Österreich noch immer heftigen Corona-Krise, dringend für politische Stabilität sorgen – und dabei trotzdem ihre Partei nicht nur inhaltlich, sondern auch personell neu aufstellen. Auch, um für etwaige Neuwahlen gerüstet zu sein. Schließlich bestehen im Bund nach wie vor die Strukturen des „Systems“ Kurz fort.

Mit Karl Nehammer als wahrscheinlichem Nachfolger an der Parteispitze wie im Kanzleramt würde sich jedenfalls die niederösterreichische ÖVP ihren Einfluss im Bund sichern. Nehammer genießt das Vertrauen von Landeschefin Mikl-Leitner. Auf Regierungsebene kann auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler gut mit Nehammer. Es gebe eine „hervorragende Arbeitsbasis“, sagte Kogler in einer ersten Reaktion.

Ob der noch amtierende Kurz-Nachfolger im Kanzleramt, Alexander Schallenberg, künftig ein anderes Ministerium übernehmen wird und wenn ja welches, blieb am Donnerstagabend aber ebenso offen, wie die Details der ÖVP-Regierungsumbildung in den Ministerien.