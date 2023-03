Osteuropa

Russlands Gift der Zersetzung spaltet die ehemalige Sowjetrepublik Moldau

Immer wieder kommt es in der Republik Moldau zu Demonstrationen gegen die Regierung. Das Bild zeigt eine Protestaktion in der Hauptstadt Chisinau.

Plus Ein Teil des Landes drängt nach Westen, der andere arrangiert sich mit Russland. Der Konflikt in der kleinen Republik Moldau ähnelt dem in der Ukraine.

Victor Gusan ist ein Mann, mit dem man sich besser nicht anlegt. Als der milliardenschwere Oligarch einst einen neuen Spieler für seinen Fußballverein verpflichten wollte, lagen auf dem Tisch eine größere Summe Bargeld - und eine Pistole. Natürlich unterschrieb der junge Rumäne, auch wenn er von Verein und Liga nicht wirklich überzeugt war. Ein andermal soll der gleiche Gusan mit der Leistung seiner Mannschaft so unzufrieden gewesen sein, dass er plötzlich eine Handgranate aus der Tasche zog und sie in Richtung der Spieler warf. Es war, zum Glück, nur eine Attrappe. Trotzdem (oder gerade deshalb) schaffte es Sheriff Tiraspol später bis in die Champions League.

