Pandemie

vor 49 Min.

Die EU startet die Beschaffung von Covid-Medikamenten

Plus Um ähnliche Pannen wie bei der Impfstoffbeschaffung zu vermeiden, hat die Kommission in Brüssel bereits erste Verträge mit Pharmaunternehmen geschlossen.

Von Katrin Pribyl

Während in Europas Praxen derzeit die Corona-Booster-Impfkampagnen laufen, arbeitet die EU-Kommission in Brüssel an der Beschaffung von Medikamenten, mit denen sich die Erkrankung behandeln lässt. Denn mittlerweile gibt es mit ihnen eine weitere Waffe gegen Covid-19. Die ersten Mittel sind in der EU zugelassen.

