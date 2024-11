Tim Hordorff weiter Landesvorsitzender der Jungen Liberalen

Tim Hordorff ist erneut zum Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen in Hessen gewählt worden. Der 31-Jährige aus dem Hochtaunuskreis wurde damit im Amt bestätigt, hieß es in einer Mitteilung zum Landeskongress in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis).

Hordorff gab dem kürzlich als Bundesfinanzminister entlassenen FDP-Chef Christian Lindner Rückendeckung. Es sei untragbar, einem Finanzminister zu befehlen, das Grundgesetz zu missachten und seinen Amtseid zu brechen, sagte er laut Mitteilung. «Ich bin erleichtert, dass Christian Lindner sich nicht hat erpressen lassen.» FDP-Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger, bis vor ein paar Tagen Bundesbildungsministerin, nahm ebenfalls an dem Kongress teil.